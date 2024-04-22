Левченко Герасим Митрофанович
Место рождения
Дата рождения05.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1881
хутор Химов
Бракосочетание
22.01.1906
Рождение ребёнка
04.12.1906
Дочь: Левченко Варвара Герасимовна
Мать ребёнка: Левченко Домникия Ивановна
хутор Химов
Рождение ребёнка
16.11.1909
Сын: Левченко Матвей Герасимович
Мать ребёнка: Левченко Домникия Ивановна
Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.08.1911
Сын: Левченко Семен Герасимович
Мать ребёнка: Левченко Домникия Ивановна
хутор Химов
Рождение ребёнка
22.07.1913
Дочь: Левченко Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Левченко Домникия Ивановна
Озера, Глуховский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1921
Дочь: Левченко Ольга Герасимовна
Мать ребёнка: Левченко Домникия Ивановна
хутор Химов
Смерть
Неизвестно