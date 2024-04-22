Левченко (Коваль) Антонина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
28.01.1879
хутор Химов
Рождение ребёнка
05.03.1881
Сын: Левченко Герасим Митрофанович
Отец ребёнка: Левченко Митрофан Никифорович
хутор Химов
Рождение ребёнка
03.04.1884
Сын: Левченко Иосиф Митрофанович
Отец ребёнка: Левченко Митрофан Никифорович
хутор Химов
Рождение ребёнка
05.08.1886
Сын: Левченко Емельян Митрофанович
Отец ребёнка: Левченко Митрофан Никифорович
хутор Химов
Рождение ребёнка
18.04.1889
Сын: Левченко Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Левченко Митрофан Никифорович
хутор Химов Кунашевского прихода
Рождение ребёнка
17.06.1895
Сын: Левченко Никита Митрофанович
Отец ребёнка: Левченко Митрофан Никифорович
Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.10.1903
Сын: Левченко Степан Митрофанович
Отец ребёнка: Левченко Митрофан Никифорович
хутор Химов
Рождение ребёнка
16.10.1906
Сын: Левченко Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Левченко Митрофан Никифорович
Дорогинка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
хутор Химов