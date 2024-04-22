Левченко (Коваль) Антонина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко (Коваль) Антонина Кузьминична

Место рождения

Петровка, Чернігівська область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровка, Чернігівська область
Бракосочетание
28.01.1879

Муж: Левченко Митрофан Никифорович

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
05.03.1881

Сын: Левченко Герасим Митрофанович

Отец ребёнка: Левченко Митрофан Никифорович

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
03.04.1884

Сын: Левченко Иосиф Митрофанович

Отец ребёнка: Левченко Митрофан Никифорович

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
05.08.1886

Сын: Левченко Емельян Митрофанович

Отец ребёнка: Левченко Митрофан Никифорович

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
18.04.1889

Сын: Левченко Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Левченко Митрофан Никифорович

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов Кунашевского прихода
Рождение ребёнка
17.06.1895

Сын: Левченко Никита Митрофанович

Отец ребёнка: Левченко Митрофан Никифорович

Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.10.1903

Сын: Левченко Степан Митрофанович

Отец ребёнка: Левченко Митрофан Никифорович

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
16.10.1906

Сын: Левченко Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Левченко Митрофан Никифорович

Дорогинка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
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