Левченко Митрофан Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Бракосочетание
28.01.1879
хутор Химов
Рождение ребёнка
05.03.1881
Сын: Левченко Герасим Митрофанович
Мать ребёнка: Левченко Антонина Кузьминична
хутор Химов
Рождение ребёнка
03.04.1884
Сын: Левченко Иосиф Митрофанович
Мать ребёнка: Левченко Антонина Кузьминична
хутор Химов
Рождение ребёнка
05.08.1886
Сын: Левченко Емельян Митрофанович
Мать ребёнка: Левченко Антонина Кузьминична
хутор Химов
Рождение ребёнка
18.04.1889
Сын: Левченко Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Левченко Антонина Кузьминична
хутор Химов Кунашевского прихода
Рождение ребёнка
17.06.1895
Сын: Левченко Никита Митрофанович
Мать ребёнка: Левченко Антонина Кузьминична
Рождение ребёнка
28.10.1903
Сын: Левченко Степан Митрофанович
Мать ребёнка: Левченко Антонина Кузьминична
хутор Химов
Рождение ребёнка
16.10.1906
Сын: Левченко Василий Митрофанович
Мать ребёнка: Левченко Антонина Кузьминична
Дорогинка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно