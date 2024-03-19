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Левченко Митрофан Никифорович

Место рождения

Талалаевка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Талалаевка, Чернігівська область
Бракосочетание
28.01.1879

Жена: Левченко Антонина Кузьминична

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
05.03.1881

Сын: Левченко Герасим Митрофанович

Мать ребёнка: Левченко Антонина Кузьминична

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
03.04.1884

Сын: Левченко Иосиф Митрофанович

Мать ребёнка: Левченко Антонина Кузьминична

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
05.08.1886

Сын: Левченко Емельян Митрофанович

Мать ребёнка: Левченко Антонина Кузьминична

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
18.04.1889

Сын: Левченко Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Левченко Антонина Кузьминична

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов Кунашевского прихода
Рождение ребёнка
17.06.1895

Сын: Левченко Никита Митрофанович

Мать ребёнка: Левченко Антонина Кузьминична

Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.10.1903

Сын: Левченко Степан Митрофанович

Мать ребёнка: Левченко Антонина Кузьминична

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
16.10.1906

Сын: Левченко Василий Митрофанович

Мать ребёнка: Левченко Антонина Кузьминична

Дорогинка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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