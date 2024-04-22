Левченко (Радионова) Домникия Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1886
хутор Химов Кагарлицкого прихода
Бракосочетание
22.01.1906
Рождение ребёнка
04.12.1906
Дочь: Левченко Варвара Герасимовна
Отец ребёнка: Левченко Герасим Митрофанович
хутор Химов
Рождение ребёнка
16.11.1909
Сын: Левченко Матвей Герасимович
Отец ребёнка: Левченко Герасим Митрофанович
Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.08.1911
Сын: Левченко Семен Герасимович
Отец ребёнка: Левченко Герасим Митрофанович
хутор Химов
Рождение ребёнка
22.07.1913
Дочь: Левченко Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Левченко Герасим Митрофанович
Озера, Глуховский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1921
Дочь: Левченко Ольга Герасимовна
Отец ребёнка: Левченко Герасим Митрофанович
хутор Химов
Смерть
Неизвестно