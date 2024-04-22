Левченко (Радионова) Домникия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко (Радионова) Домникия Ивановна

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

09.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1886

Отец: Радионов Иван Герасимович

Мать: Радионова Татьяна Спиридоновна

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов Кагарлицкого прихода
Бракосочетание
22.01.1906

Муж: Левченко Герасим Митрофанович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.12.1906

Дочь: Левченко Варвара Герасимовна

Отец ребёнка: Левченко Герасим Митрофанович

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
16.11.1909

Сын: Левченко Матвей Герасимович

Отец ребёнка: Левченко Герасим Митрофанович

Талалаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.08.1911

Сын: Левченко Семен Герасимович

Отец ребёнка: Левченко Герасим Митрофанович

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
22.07.1913

Дочь: Левченко Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Левченко Герасим Митрофанович

Озера, Глуховский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1921

Дочь: Левченко Ольга Герасимовна

Отец ребёнка: Левченко Герасим Митрофанович

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Смерть
Неизвестно
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