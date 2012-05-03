Кучумова (Лопатина) Александра Абрамова
Место рожденияс. Усолье
Дата рождения04.03.1895 ст.
Дата смерти03.09.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1895 ст.
Отец: Лопатин Абрам Яковлевич
Мать: Лопатина Фёкла Фёдорова
с. Усолье
Бракосочетание
23.04.1914
1914 г. МК (Бракосочетание состоялось в Свято- Троицкой церкви села Лёнва 23.04. 1914 года.Жених : Николай Николаевич Кочумов 25 лет. села Лёнва первым браком. Невеста: Лопатина Александра Абрамовна ... Показать все
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Кучумов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Кучумов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Кучумов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
15.10.1929
Сын: Кучумов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Кучумов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
11.07.1936
Дочь: Волкова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Кучумов Николай Николаевич
Смерть
03.09.1966