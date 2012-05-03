Кучумова (Лопатина) Александра Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучумова (Лопатина) Александра Абрамова

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Место рождения

с. Усолье

Дата рождения

04.03.1895 ст.

Дата смерти

03.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1895 ст.

Отец: Лопатин Абрам Яковлевич

Мать: Лопатина Фёкла Фёдорова

с. Усолье
Бракосочетание
23.04.1914

Муж: Кучумов Николай Николаевич

1914 г. МК (Бракосочетание состоялось в Свято- Троицкой церкви села Лёнва 23.04. 1914 года.Жених : Николай Николаевич Кочумов 25 лет. села Лёнва первым браком. Невеста: Лопатина Александра Абрамовна ... Показать все
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Кучумов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кучумов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Кучумов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кучумов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Кучумов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
15.10.1929

Сын: Кучумов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Кучумов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
11.07.1936

Дочь: Волкова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Кучумов Николай Николаевич

Смерть
03.09.1966
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