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Лопатин Абрам Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

После 1896

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1889 ст.

Жена: Лопатина Фёкла Фёдорова

1889г. (свадьба/жених 29 лет/невеста 19 лет) пермь Ф.37. Оп.6. Д.453
Рождение ребёнка
04.03.1895 ст.

Дочь: Кучумова Александра Абрамова

Мать ребёнка: Лопатина Фёкла Фёдорова

с. Усолье
Место жительства
Неизвестно
с. Усолье
Смерть
После 1896
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