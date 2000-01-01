Лопатин Абрам Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиПосле 1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1889 ст.
Жена: Лопатина Фёкла Фёдорова
1889г. (свадьба/жених 29 лет/невеста 19 лет) пермь Ф.37. Оп.6. Д.453
Рождение ребёнка
04.03.1895 ст.
Дочь: Кучумова Александра Абрамова
Мать ребёнка: Лопатина Фёкла Фёдорова
с. Усолье
Место жительства
Неизвестно
с. Усолье
Смерть
После 1896