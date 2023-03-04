Лопатина (Архипова) Фёкла Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатина (Архипова) Фёкла Фёдорова

Место рождения

с. Усолье

Дата рождения

1870

Дата смерти

После 1796

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.02.1889 ст.

Муж: Лопатин Абрам Яковлевич

1889г. (свадьба/жених 29 лет/невеста 19 лет) пермь Ф.37. Оп.6. Д.453
Рождение ребёнка
04.03.1895 ст.

Дочь: Кучумова Александра Абрамова

Отец ребёнка: Лопатин Абрам Яковлевич

с. Усолье
Место жительства
Неизвестно
с. Усолье
Смерть
После 1796
Рождение
1870

Отец: Архипов Фёдор Ионович

Мать: не указана

с. Усолье