Лопатина (Архипова) Фёкла Фёдорова
Место рожденияс. Усолье
Дата рождения1870
Дата смертиПосле 1796
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.02.1889 ст.
1889г. (свадьба/жених 29 лет/невеста 19 лет) пермь Ф.37. Оп.6. Д.453
Рождение ребёнка
04.03.1895 ст.
Дочь: Кучумова Александра Абрамова
Отец ребёнка: Лопатин Абрам Яковлевич
с. Усолье
Место жительства
Неизвестно
с. Усолье
Смерть
После 1796
Рождение
1870
Отец: Архипов Фёдор Ионович
Мать: не указана
с. Усолье