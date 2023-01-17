Нарышков Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
?.11.1948
Сын: Нарышкова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Нарышкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
?.07.1954
Сын: Нарышков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Нарышкова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нарышкова Мария Ивановна
Смерть
1991
Умер от рака желудка,прожил после смерти супруги (Смирновой Марии Ивановны) 4 года