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Нарышков Иван Сергеевич

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Место рождения

Песчанка, Харківська область

Дата рождения

1916

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Нарышков Сергей Петрович

Мать: Нарышкова Наталья Иосифовна

Песчанка, Харківська область
Рождение ребёнка
?.11.1948

Сын: Нарышкова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Нарышкова Мария Ивановна

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
?.07.1954

Сын: Нарышков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Нарышкова Мария Ивановна

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарышкова Мария Ивановна

Смерть
1991
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Умер от рака желудка,прожил после смерти супруги (Смирновой Марии Ивановны) 4 года
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