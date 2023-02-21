Нарышкова (Чернышова) Наталья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкова (Чернышова) Наталья Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Нарышков Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Нарышков Сергей Петрович

Песчанка, Харківська область
Рождение ребёнка
30.12.1910

Сын: Нарышков Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Нарышков Сергей Петрович

Песчанка, Харківська область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Нарышков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Нарышков Сергей Петрович

Песчанка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарышков Сергей Петрович

Смерть
1926
Умерла от того,что застудилась после родов на стройке дома
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