Нарышкова (Чернышова) Наталья Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Нарышков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
30.12.1910
Сын: Нарышков Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Нарышков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Нарышков Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1926
Умерла от того,что застудилась после родов на стройке дома