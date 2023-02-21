Нарышкова (Смирнова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНарышкова (Смирнова) Мария Ивановна

Нарышкова (Смирнова) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка

Дата рождения

1924

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Смирнов Иван Максимович

Мать: Смирнова Евдокия Григорьевна

Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
?.11.1948

Сын: Нарышкова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Нарышков Иван Сергеевич

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
?.07.1954

Сын: Нарышков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Нарышков Иван Сергеевич

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарышков Иван Сергеевич

Смерть
1987
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Умерла от приступа прям в больнице(то ли от астмы, то ли от сердечного приступа), когда узнала,что у мужа рак желудка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close