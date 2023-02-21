Нарышкова (Смирнова) Мария Ивановна
Место рожденияКазахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Дата рождения1924
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Казахстан, Акмолинская область, Щукинский район, село Климовка
Рождение ребёнка
?.11.1948
Сын: Нарышкова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Нарышков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
?.07.1954
Сын: Нарышков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Нарышков Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987
Умерла от приступа прям в больнице(то ли от астмы, то ли от сердечного приступа), когда узнала,что у мужа рак желудка