Тимофей
Место рождения
Дата рожденияДо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кистанов Спиридон (возможно Тимофеевич)
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Степан Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Василий Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно