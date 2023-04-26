Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей

Тимофей

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кистанов Спиридон (возможно Тимофеевич)

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Степан Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Василий Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.