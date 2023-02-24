Кистанов Давыд (Кистянка Селдин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кистанов Давыд (Кистянка Селдин)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Петр (Селдя Микужкин)

Мать: ?

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Авдотья Давыдова

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Кистанов Игнат Давыдович

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Кистанов Тимофей Давыдович

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Устинья Давыдова

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Афимья Давыдова

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Васильева

Смерть
Неизвестно
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