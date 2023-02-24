Кистанов Давыд (Кистянка Селдин)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Петр (Селдя Микужкин)
Мать: ?
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Авдотья Давыдова
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1764
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Кистанов Тимофей Давыдович
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Устинья Давыдова
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Афимья Давыдова
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Васильева
Смерть
Неизвестно