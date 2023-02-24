(Кистанова из Кочетовки) Авдотья Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кистанова из Кочетовки) Авдотья Давыдова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Кистанов Давыд (Кистянка Селдин)

Мать: Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Какулев Михаил Лаврентиев

Рождение ребёнка
1788

Сын: Николай Михайлов

Отец ребёнка: Какулев Михаил Лаврентиев

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Какулев Михаил Лаврентиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Какулев Михаил Лаврентиев

Смерть
Неизвестно
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