(Кистанова из Кочетовки) Авдотья Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Какулев Михаил Лаврентиев
Рождение ребёнка
1788
Сын: Николай Михайлов
Отец ребёнка: Какулев Михаил Лаврентиев
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Какулев Михаил Лаврентиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно