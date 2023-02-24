Какулев Михаил Лаврентиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1834
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Авдотья Давыдова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Николай Михайлов
Мать ребёнка: Авдотья Давыдова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Авдотья Давыдова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Давыдова
Смерть
1834