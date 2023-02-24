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Какулев Михаил Лаврентиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: (какулев) Прибыл После Переписи 1745-1748 Гг. Лаврентий Николаев

Мать: Из Губашева Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Авдотья Давыдова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Николай Михайлов

Мать ребёнка: Авдотья Давыдова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Авдотья Давыдова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Давыдова

Смерть
1834
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