(Какулев) прибыл после переписи 1745-1748 гг. Лаврентий Николаев
Место рожденияприбыл после переписи 1745-1748 гг.
Дата рождения1718
Дата смерти1788
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
прибыл после переписи 1745-1748 гг.
Рождение ребёнка
1756
Дочь: В Телятниково Анастасия Лаврентьева
Мать ребёнка: Из Губашева Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Какулев Михаил Лаврентиев
Мать ребёнка: Из Губашева Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Антон Лаврентиев
Мать ребёнка: Из Губашева Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Какулев Сергей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Из Губашева Ульяна Иванова
Смерть
1788