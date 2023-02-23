(Какулев) прибыл после переписи 1745-1748 гг. Лаврентий Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Какулев) прибыл после переписи 1745-1748 гг. Лаврентий Николаев

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Место рождения

прибыл после переписи 1745-1748 гг.

Дата рождения

1718

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

прибыл после переписи 1745-1748 гг.
Рождение ребёнка
1756

Дочь: В Телятниково Анастасия Лаврентьева

Мать ребёнка: Из Губашева Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Какулев Михаил Лаврентиев

Мать ребёнка: Из Губашева Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Антон Лаврентиев

Мать ребёнка: Из Губашева Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Какулев Сергей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Из Губашева Ульяна Иванова

Смерть
1788
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