Какулев Сергей Лаврентьевич 1773 — найти родственников по фамилии на Familio

Какулев Сергей Лаврентьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1773, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1840, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
(Какулев) Прибыл 1754 Г. Лаврентий Николаев1718 г.р.
Мать
Из Губашева Ульяна Иванова1727 г.р.
Супруги
Анна Дмитриева1776 г.р.
Дети
Какулев Андрей Сергеев1788 г.р.
(Какулева) Степанида Сергеевна1795 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: (Какулев) Прибыл 1754 Г. Лаврентий Николаев

Мать: Из Губашева Ульяна Иванова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
1788

Сын: Какулев Андрей Сергеев

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Какулева) Степанида Сергеевна

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Какулев) Фекла Сергеевна

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1799

Сын: Какулев Осип Сергеевич

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1811
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

45

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

46

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

68

Смерть
1840
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

66

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