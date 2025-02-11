Какулев Сергей Лаврентьевич
мужской, родился 1773, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1840, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Отец(Какулев) Прибыл 1754 Г. Лаврентий Николаев1718 г.р.
МатьИз Губашева Ульяна Иванова1727 г.р.
Супруги
Анна Дмитриева1776 г.р.
Дети
Какулев Андрей Сергеев1788 г.р.
(Какулева) Степанида Сергеевна1795 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Какулева) Степанида Сергеевна
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Какулев) Фекла Сергеевна
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Место жительства
1811
Место жительства
1816
Место жительства
1835
Смерть
1840
Место жительства
1850