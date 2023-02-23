из Никитино Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдииз Никитино Анна Дмитриева

из Никитино Анна Дмитриева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Какулев Андрей Сергеев

Отец ребёнка: Какулев Сергей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Степанида Сергеевна

Отец ребёнка: Какулев Сергей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Фекла Сергеевна

Отец ребёнка: Какулев Сергей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Осип Сергеевич

Отец ребёнка: Какулев Сергей Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Какулев Сергей Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close