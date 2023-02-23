из Никитино Анна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Какулев Сергей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Степанида Сергеевна
Отец ребёнка: Какулев Сергей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Фекла Сергеевна
Отец ребёнка: Какулев Сергей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Осип Сергеевич
Отец ребёнка: Какулев Сергей Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно