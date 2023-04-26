Степан Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Лесная стража с 1844 г.
Рождение ребёнка
1816
Сын: Ефим Степанов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1823
Сын: Иван Степанов
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
44 семья
Смерть
Неизвестно