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Степан Тимофеев

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1779 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Лесная стража с 1844 г.
Рождение ребёнка
1816

Сын: Ефим Степанов

Мать ребёнка: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Иван Степанов

Мать ребёнка: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
44 семья
Смерть
Неизвестно

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