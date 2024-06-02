Некрутенко (Мотылькова) Фёкла Марковна
женский, родилась 17.11.1918, Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
умерла Неизвестно
ОтецМотыльков Марк ИвановичС 1893 по 1896 ст. г.р.
МатьМотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна14.11.1896 г.р.
Супруги
Некрутенко Петр ТимофеевичОколо 1917 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1918
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Восприемники: той же деревни гражданин Павел Евфимиев Лазарев и гражданка Клавдия Евфимиева Лазарева