Некрутенко (Мотылькова) Фёкла Марковна 17.11.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрутенко (Мотылькова) Фёкла Марковна

Автор
НА
Атамановская Н.

женский, родилась 17.11.1918, Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

умерла Неизвестно

Отец
Мотыльков Марк ИвановичС 1893 по 1896 ст. г.р.
Мать
Мотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна14.11.1896 г.р.
Супруги
Некрутенко Петр ТимофеевичОколо 1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1918

Отец: Мотыльков Марк Иванович

Мать: Мотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Восприемники: той же деревни гражданин Павел Евфимиев Лазарев и гражданка Клавдия Евфимиева Лазарева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Некрутенко Петр Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрутенко Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Некрутенко Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Некрутенко Петр Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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