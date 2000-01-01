Некрутенко Петр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1917
Дата смерти25.04.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
25.04.1945
Погиб на войне, в Чехословакии.