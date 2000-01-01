Некрутенко Петр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрутенко Петр Тимофеевич

Некрутенко Петр Тимофеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

25.04.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрутенко Фёкла Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Некрутенко Фёкла Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Некрутенко Фёкла Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Некрутенко Фёкла Марковна

Смерть
25.04.1945
Погиб на войне, в Чехословакии.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close