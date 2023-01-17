Мотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна

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Место рождения

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд

Дата рождения

14.11.1896

Дата смерти

26.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1896

Отец: Шлупиков Иван Стефанович

Мать: Шлупикова Анна Андреевна

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Иммиграция
Около 1910
Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
В возрасте 14 лет приехала с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.
Бракосочетание
07.02.1918 ст.

Муж: Мотыльков Марк Иванович

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.11.1918 ст.

Дочь: Некрутенко Фёкла Марковна

Отец ребёнка: Мотыльков Марк Иванович

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Мотыльков Моисей Маркович

Отец ребёнка: Мотыльков Марк Иванович

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.03.1922 ст.

Дочь: Белая Евдокия Марковна

Отец ребёнка: Мотыльков Марк Иванович

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Потапова Мария Марковна

Отец ребёнка: Мотыльков Марк Иванович

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.11.1932

Дочь: Васильева Зинаида Марковна

Отец ребёнка: Мотыльков Марк Иванович

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
26.01.1977
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
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