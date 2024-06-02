Мотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна 14.11.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна

Автор
НА
Атамановская Н.

женский, родилась 14.11.1896, Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд

умерла 26.01.1977, Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Отец
Шлупиков Иван СтефановичОколо 1863 г.р.
Мать
Шлупикова Анна АндреевнаОколо 1863 г.р.
Супруги
Мотыльков Марк ИвановичС 1893 по 1896 ст. г.р.
Дети
Некрутенко (Мотылькова) Фёкла Марковна17.11.1918 г.р.
Мотыльков Моисей Маркович1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1896

Отец: Шлупиков Иван Стефанович

Мать: Шлупикова Анна Андреевна

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд

Иммиграция
Около 1910
Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд

В возрасте 14 лет приехала с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.

Бракосочетание
07.02.1918 ст.

Муж: Мотыльков Марк Иванович

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Поручители: По жениху: граждане д.Таачек Иоанн Хрисанфов Румянцев и Исаак Павлов Неприенко По невесте: д.Покровки граждане Исаак Редька и Иаков Бельский

Рождение ребёнка
17.11.1918

Дочь: Некрутенко (Мотылькова) Фёкла Марковна

Отец ребёнка: Мотыльков Марк Иванович

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Восприемники: той же деревни гражданин Павел Евфимиев Лазарев и гражданка Клавдия Евфимиева Лазарева

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мотыльков Моисей Маркович

Отец ребёнка: Мотыльков Марк Иванович

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
01.03.1922

Дочь: Белая (Мотылькова) Евдокия Марковна

Отец ребёнка: Мотыльков Марк Иванович

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Восприемники: той же деревни гражданин Павел Евфимиев Лазарев и гражданка девица Анна Павлова Терешкова

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Потапова (Мотылькова) Мария Марковна

Отец ребёнка: Мотыльков Марк Иванович

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
20.11.1932

Дочь: Васильева (Мотылькова) Зинаида Марковна

Отец ребёнка: Мотыльков Марк Иванович

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Мотылькова) Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

Смерть
26.01.1977
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край

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