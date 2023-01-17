Мотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.11.1896
Дата смерти26.01.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1896
Отец: Шлупиков Иван Стефанович
Мать: Шлупикова Анна Андреевна
Иммиграция
Около 1910
В возрасте 14 лет приехала с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.
Бракосочетание
07.02.1918 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1918 ст.
Дочь: Некрутенко Фёкла Марковна
Отец ребёнка: Мотыльков Марк Иванович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мотыльков Моисей Маркович
Отец ребёнка: Мотыльков Марк Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1922 ст.
Дочь: Белая Евдокия Марковна
Отец ребёнка: Мотыльков Марк Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Потапова Мария Марковна
Отец ребёнка: Мотыльков Марк Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1932
Дочь: Васильева Зинаида Марковна
Отец ребёнка: Мотыльков Марк Иванович
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
26.01.1977