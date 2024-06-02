Мотылькова (Шлупикова) Матрёна Ивановна
женский, родилась 14.11.1896, Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
умерла 26.01.1977, Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
ОтецШлупиков Иван СтефановичОколо 1863 г.р.
МатьШлупикова Анна АндреевнаОколо 1863 г.р.
Супруги
Мотыльков Марк ИвановичС 1893 по 1896 ст. г.р.
Дети
Некрутенко (Мотылькова) Фёкла Марковна17.11.1918 г.р.
Мотыльков Моисей Маркович1920 г.р.Показать еще 4
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Рождение
14.11.1896
Отец: Шлупиков Иван Стефанович
Мать: Шлупикова Анна Андреевна
Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Иммиграция
Около 1910
Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Бракосочетание
07.02.1918 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1918
Дочь: Некрутенко (Мотылькова) Фёкла Марковна
Отец ребёнка: Мотыльков Марк Иванович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мотыльков Моисей Маркович
Отец ребёнка: Мотыльков Марк Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1922
Дочь: Белая (Мотылькова) Евдокия Марковна
Отец ребёнка: Мотыльков Марк Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Потапова (Мотылькова) Мария Марковна
Отец ребёнка: Мотыльков Марк Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1932
Дочь: Васильева (Мотылькова) Зинаида Марковна
Отец ребёнка: Мотыльков Марк Иванович
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Мотылькова) Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
26.01.1977