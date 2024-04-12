Ивашева (Некрасова) Анна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашева (Некрасова) Анна Максимова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Некрасов Максим Леонов

Мать: Настасья Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.02.1815

Муж: Ивашев Гаврила Иосифович

Рождение ребёнка
30.01.1817

Сын: Ивашев Семен Гаврилов

Отец ребёнка: Ивашев Гаврила Иосифович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Некрасова Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Ивашев Гаврила Иосифович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1820

Сын: Ивашев Петр Гаврилов

Отец ребёнка: Ивашев Гаврила Иосифович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.08.1822

Сын: Ивашев Александр Гаврилов

Отец ребёнка: Ивашев Гаврила Иосифович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.01.1825

Сын: Ивашев Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Ивашев Гаврила Иосифович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.06.1827

Сын: Ивашев Тихон Гаврилов

Отец ребёнка: Ивашев Гаврила Иосифович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.07.1829

Дочь: Марья Гавриловна

Отец ребёнка: Ивашев Гаврила Иосифович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.10.1834

Дочь: Параскева Гаврилова

Отец ребёнка: Ивашев Гаврила Иосифович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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