Ивашева (Некрасова) Анна Максимова
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Некрасов Максим Леонов
Мать: Настасья Тимофеева
Бракосочетание
17.02.1815
Рождение ребёнка
30.01.1817
Отец ребёнка: Ивашев Гаврила Иосифович
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Некрасова Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Ивашев Гаврила Иосифович
Рождение ребёнка
29.09.1820
Сын: Ивашев Петр Гаврилов
Отец ребёнка: Ивашев Гаврила Иосифович
Рождение ребёнка
20.08.1822
Сын: Ивашев Александр Гаврилов
Отец ребёнка: Ивашев Гаврила Иосифович
Рождение ребёнка
06.01.1825
Сын: Ивашев Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Ивашев Гаврила Иосифович
Рождение ребёнка
07.06.1827
Отец ребёнка: Ивашев Гаврила Иосифович
Рождение ребёнка
16.07.1829
Дочь: Марья Гавриловна
Отец ребёнка: Ивашев Гаврила Иосифович
Рождение ребёнка
20.10.1834
Дочь: Параскева Гаврилова
Отец ребёнка: Ивашев Гаврила Иосифович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно