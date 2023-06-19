Некрасова (Ивашева) Наталья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Ивашева) Наталья Гавриловна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Ивашев Гаврила Иосифович

Мать: Ивашева Анна Максимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.05.1841

Муж: Некрасов Иван Иванов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Некрасов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно