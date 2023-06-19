Некрасова (Ивашева) Наталья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Ивашев Гаврила Иосифович
Мать: Ивашева Анна Максимова
Бракосочетание
21.05.1841
Муж: Некрасов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно