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Ивашев Иван Гаврилов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.01.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1825

Отец: Ивашев Гаврила Иосифович

Мать: Ивашева Анна Максимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.08.1850

Дочь: Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Ивашева Марья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивашева Марья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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