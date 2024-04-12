Ивашев Иван Гаврилов
Место рождения
Дата рождения06.01.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1825
Отец: Ивашев Гаврила Иосифович
Мать: Ивашева Анна Максимова
Рождение ребёнка
16.08.1850
Дочь: Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Ивашева Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивашева Марья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно