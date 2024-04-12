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Ивашева (-) Марья Иванова

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.08.1850

Дочь: Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Ивашев Иван Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивашев Иван Гаврилов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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