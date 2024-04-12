Ивашева (-) Марья Иванова
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
16.08.1850
Дочь: Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Ивашев Иван Гаврилов
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивашев Иван Гаврилов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно