(Некрасова) Настасья Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти29.07.1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Некрасов Тимофей Мартинов
Мать: Некрасова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ивашева Анна Максимова
Отец ребёнка: Некрасов Максим Леонов
Рождение ребёнка
28.10.1799
Дочь: Праскева Максимова
Отец ребёнка: Некрасов Максим Леонов
Рождение ребёнка
12.02.1801
Сын: Некрасов Алексей Максимов
Отец ребёнка: Некрасов Максим Леонов
Рождение ребёнка
19.05.1803
Дочь: Феодосия Максимова
Отец ребёнка: Некрасов Максим Леонов
Рождение ребёнка
17.09.1804
Отец ребёнка: Некрасов Максим Леонов
Рождение ребёнка
27.08.1806
Дочь: Марфа Максимова
Отец ребёнка: Некрасов Максим Леонов
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1808
Дочь: Праскева Максимова
Отец ребёнка: Некрасов Максим Леонов
Рождение ребёнка
09.10.1808
Отец ребёнка: Некрасов Максим Леонов
Рождение ребёнка
28.05.1811
Дочь: Мария Максимова
Отец ребёнка: Некрасов Максим Леонов
Рождение ребёнка
17.05.1816
Сын: Некрасов Константин Максимов
Отец ребёнка: Некрасов Максим Леонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.07.1816
Причина смерти: родами