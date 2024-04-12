(Некрасова) Настасья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Настасья Тимофеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

29.07.1816

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Некрасов Тимофей Мартинов

Мать: Некрасова Фекла Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ивашева Анна Максимова

Отец ребёнка: Некрасов Максим Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1799

Дочь: Праскева Максимова

Отец ребёнка: Некрасов Максим Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1801

Сын: Некрасов Алексей Максимов

Отец ребёнка: Некрасов Максим Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.05.1803

Дочь: Феодосия Максимова

Отец ребёнка: Некрасов Максим Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.09.1804

Сын: Некрасов Иван Максимов

Отец ребёнка: Некрасов Максим Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.08.1806

Дочь: Марфа Максимова

Отец ребёнка: Некрасов Максим Леонов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1808

Дочь: Праскева Максимова

Отец ребёнка: Некрасов Максим Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1808

Сын: Некрасов Андрей Максимов

Отец ребёнка: Некрасов Максим Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.05.1811

Дочь: Мария Максимова

Отец ребёнка: Некрасов Максим Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.05.1816

Сын: Некрасов Константин Максимов

Отец ребёнка: Некрасов Максим Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Максим Леонов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
29.07.1816
Причина смерти: родами
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