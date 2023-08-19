Некрасова (-) Фекла Иванова
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти14.11.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Некрасова Настасья Тимофеева
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Мартинов
Рождение ребёнка
17.09.1768
Дочь: Некрасова Надежда Тимофеева
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Мартинов
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Мартинов
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Мартинов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Настасья Тимофеева
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Мартинов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Некрасов василий Тимофеев
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Мартинов
Рождение ребёнка
19.08.1785
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Мартинов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.11.1821
Причина смерти: чахоткою