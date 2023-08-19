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Некрасова (-) Фекла Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

14.11.1821

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Некрасова Настасья Тимофеева

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Мартинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.09.1768

Дочь: Некрасова Надежда Тимофеева

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Мартинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Некрасов Илья Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Мартинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Некрасов Семен Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Мартинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Настасья Тимофеева

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Мартинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Некрасов василий Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Мартинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.08.1785

Сын: Некрасов Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Мартинов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Тимофей Мартинов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
14.11.1821
Причина смерти: чахоткою
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