Некрасов Илья Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Некрасов Тимофей Мартинов
Мать: Некрасова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Федосья Ильина
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Емельянова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Наталья Ильина
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Емельянова
Рождение ребёнка
06.07.1800
Дочь: Евфимия Ильина
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Емельянова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Колоскова Татьяна Ильина
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Емельянова
Рождение ребёнка
10.11.1802
Сын: Некрасов Иван Ильич
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Емельянова
Рождение ребёнка
05.05.1804
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Емельянова
Рождение ребёнка
03.09.1805
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Емельянова
Рождение ребёнка
23.09.1808
Дочь: Марфа Ильина
Мать ребёнка: Некрасова Федосья Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно