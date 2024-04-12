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Некрасов Илья Тимофеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Некрасов Тимофей Мартинов

Мать: Некрасова Фекла Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Федосья Ильина

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Наталья Ильина

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1800

Дочь: Евфимия Ильина

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Колоскова Татьяна Ильина

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.11.1802

Сын: Некрасов Иван Ильич

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.05.1804

Сын: Некрасов Николай Ильич

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1805

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1808

Дочь: Марфа Ильина

Мать ребёнка: Некрасова Федосья Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Федосья Емельянова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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