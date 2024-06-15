Некрасова Федосья Емельянова
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти06.02.1811
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Бабошин Емельян Ларионов
Мать: Бабошина Мария Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.11.1790
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Некрасова) Федосья Ильина
Отец ребёнка: Некрасов Илья Тимофеев
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Некрасова) Наталья Ильина
Отец ребёнка: Некрасов Илья Тимофеев
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Колоскова (Некрасова) Татьяна Ильина
Отец ребёнка: Некрасов Илья Тимофеев
Рождение ребёнка
06.07.1800
Дочь: (Некрасова) Евфимия Ильина
Отец ребёнка: Некрасов Илья Тимофеев
Рождение ребёнка
10.11.1802
Сын: Некрасов Иван Ильич
Отец ребёнка: Некрасов Илья Тимофеев
Рождение ребёнка
05.05.1804
Отец ребёнка: Некрасов Илья Тимофеев
Рождение ребёнка
03.09.1805
Дочь: (Некрасова) Анна Ильина
Отец ребёнка: Некрасов Илья Тимофеев
Рождение ребёнка
23.09.1808
Дочь: (Некрасова) Марфа Ильина
Отец ребёнка: Некрасов Илья Тимофеев
Смерть
06.02.1811