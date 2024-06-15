Некрасова Федосья Емельянова 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Федосья Емельянова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

06.02.1811

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Бабошин Емельян Ларионов

Мать: Бабошина Мария Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Илья Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.11.1790

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Некрасова) Федосья Ильина

Отец ребёнка: Некрасов Илья Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Некрасова) Наталья Ильина

Отец ребёнка: Некрасов Илья Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Колоскова (Некрасова) Татьяна Ильина

Отец ребёнка: Некрасов Илья Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1800

Дочь: (Некрасова) Евфимия Ильина

Отец ребёнка: Некрасов Илья Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.11.1802

Сын: Некрасов Иван Ильич

Отец ребёнка: Некрасов Илья Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.05.1804

Сын: Некрасов Николай Ильич

Отец ребёнка: Некрасов Илья Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1805

Дочь: (Некрасова) Анна Ильина

Отец ребёнка: Некрасов Илья Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1808

Дочь: (Некрасова) Марфа Ильина

Отец ребёнка: Некрасов Илья Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
06.02.1811

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