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Закс Фаина Лазаревна

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Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

26.12.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1906

Отец: Закс Лазарь (Лейзер) Моисеевич (Мошкович)

Мать: Бланк Е В

Кропивницкий, Кіровоградська область
город Елисаветград на тот момент
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляк Аким Павлович

Работа или профессия
С 1929
Москва, город федерального значения Москва
член союза рабочих автотракторной промышленности
Работа или профессия
С 1930 по 1933
Москва, город федерального значения Москва
перфораторщица в Шерстяном тресте и на фабрике механизированного учёта дорог Мосузла
Работа или профессия
С 1933 по 13.05.1938
Москва, город федерального значения Москва
перфораторщица, бухгалтер, контроллер на Счётной фабрике Наркомата внешней торговли СССР
Образование
С 1934
Москва, город федерального значения Москва
студентка Московского института инженеров коммунального строительства (инженерно-экономическое отделение) 2-я Брестская улица, д.1/7 (тел.: Д-1-92-63)
Рождение ребёнка
Около 1943

Сын: Беляк Вячеслав Акимович

Отец ребёнка: Беляк Аким Павлович

Смерть
Неизвестно

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