Закс Фаина Лазаревна
Место рождения
Дата рождения26.12.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1906
город Елисаветград на тот момент
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляк Аким Павлович
Работа или профессия
С 1929
член союза рабочих автотракторной промышленности
Работа или профессия
С 1930 по 1933
перфораторщица в Шерстяном тресте и на фабрике механизированного учёта дорог Мосузла
Работа или профессия
С 1933 по 13.05.1938
перфораторщица, бухгалтер, контроллер на Счётной фабрике Наркомата внешней торговли СССР
Образование
С 1934
студентка Московского института инженеров коммунального строительства (инженерно-экономическое отделение) 2-я Брестская улица, д.1/7 (тел.: Д-1-92-63)
Рождение ребёнка
Около 1943
Отец ребёнка: Беляк Аким Павлович
Смерть
Неизвестно