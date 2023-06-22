Бланк Е В — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бланк Е В

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бланк В

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Гуртовая София Лазаревна

Отец ребёнка: Закс Лазарь (Лейзер) Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закс Фаина Лазаревна

Отец ребёнка: Закс Лазарь (Лейзер) Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закс Лазарь (Лейзер) Моисеевич

Смерть
Неизвестно