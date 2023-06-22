Бланк Е В
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бланк В
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Гуртовая София Лазаревна
Отец ребёнка: Закс Лазарь (Лейзер) Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закс Фаина Лазаревна
Отец ребёнка: Закс Лазарь (Лейзер) Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно