Морозов Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1923
Дочь: Морозова Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Морозова (Захарова) Агрипина Петровна
Рождение ребёнка
28.01.1924
Мать ребёнка: Морозова (Захарова) Агрипина Петровна
Рождение ребёнка
18.04.1926
Дочь: Скотинина Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Морозова (Захарова) Агрипина Петровна
Рождение ребёнка
14.09.1928
Мать ребёнка: Морозова (Захарова) Агрипина Петровна
Рождение ребёнка
25.09.1938
Сын: Морозов Валентин Яковлевич
Мать ребёнка: Морозова (Мухина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1942
Мать ребёнка: Морозова (Мухина) Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно