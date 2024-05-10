Морозов Яков Иванович 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозов Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Морозов Иван Алексеевич

Мать: Морозова (Левашова) Надежда Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова (Захарова) Агрипина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова (Мухина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
27.09.1923

Дочь: Морозова Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Морозова (Захарова) Агрипина Петровна

Рождение ребёнка
28.01.1924

Сын: Морозов Макар Яковлевич

Мать ребёнка: Морозова (Захарова) Агрипина Петровна

Рождение ребёнка
18.04.1926

Дочь: Скотинина Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Морозова (Захарова) Агрипина Петровна

Рождение ребёнка
14.09.1928

Сын: Морозов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Морозова (Захарова) Агрипина Петровна

Рождение ребёнка
25.09.1938

Сын: Морозов Валентин Яковлевич

Мать ребёнка: Морозова (Мухина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Морозов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Морозова (Мухина) Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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