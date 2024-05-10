Морозова (Захарова) Агрипина Петровна 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозова (Захарова) Агрипина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

21.05.1936

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Яков Иванович

Рождение ребёнка
27.09.1923

Дочь: Морозова Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Морозов Яков Иванович

Рождение ребёнка
28.01.1924

Сын: Морозов Макар Яковлевич

Отец ребёнка: Морозов Яков Иванович

Рождение ребёнка
18.04.1926

Дочь: Скотинина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Морозов Яков Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1928

Сын: Морозов Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Морозов Яков Иванович

Смерть
21.05.1936

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