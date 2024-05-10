Морозова (Захарова) Агрипина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти21.05.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1923
Дочь: Морозова Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Морозов Яков Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1924
Отец ребёнка: Морозов Яков Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1926
Дочь: Скотинина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Морозов Яков Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1928
Отец ребёнка: Морозов Яков Иванович
Смерть
21.05.1936