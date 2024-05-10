Морозова (Мухина) Евдокия Васильевна 01.03.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозова (Мухина) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1904

Дата смерти

17.05.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Яков Иванович

Рождение ребёнка
25.09.1938

Сын: Морозов Валентин Яковлевич

Отец ребёнка: Морозов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Морозов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Морозов Яков Иванович

Смерть
17.05.1980

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