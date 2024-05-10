Морозова (Мухина) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1904
Дата смерти17.05.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1938
Сын: Морозов Валентин Яковлевич
Отец ребёнка: Морозов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Морозов Яков Иванович
Смерть
17.05.1980