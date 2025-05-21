Воронцова Вера Георгиевна
женский, родилась 11.05.1959, Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
ОтецВоронцов (Воронцов-Вельяминов) Георгий (Юрий) Владимирович11.11.1926 г.р.
МатьВоронцова (Захарова) Александра Николаевна06.05.1927 г.р.
Супруги
Зубенцов Алексей Александрович02.03.1960 г.р.
Дети
Зубенцова Юлия Алексеевна09.08.1985 г.р.
Зубенцов Дмитрий Алексеевич27.05.1987 г.р.
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Рождение
11.05.1959
Отец: Воронцов (Воронцов-Вельяминов) Георгий (Юрий) Владимирович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
04.08.1984
Рождение ребёнка
09.08.1985
Дочь: Зубенцова Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Зубенцов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
27.05.1987
Сын: Зубенцов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Зубенцов Алексей Александрович