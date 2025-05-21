Воронцова Вера Георгиевна 11.05.1959 — найти родственников по фамилии на Familio

Воронцова Вера Георгиевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 11.05.1959, Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Отец
Воронцов (Воронцов-Вельяминов) Георгий (Юрий) Владимирович11.11.1926 г.р.
Мать
Воронцова (Захарова) Александра Николаевна06.05.1927 г.р.
Супруги
Зубенцов Алексей Александрович02.03.1960 г.р.
Дети
Зубенцова Юлия Алексеевна09.08.1985 г.р.
Зубенцов Дмитрий Алексеевич27.05.1987 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1959

Отец: Воронцов (Воронцов-Вельяминов) Георгий (Юрий) Владимирович

Мать: Воронцова (Захарова) Александра Николаевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Бракосочетание
04.08.1984

Муж: Зубенцов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
09.08.1985

Дочь: Зубенцова Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Зубенцов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
27.05.1987

Сын: Зубенцов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Зубенцов Алексей Александрович

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