Воронцова (Захарова) Александра Николаевна
женский, родилась 06.05.1927
умерла 06.12.1990, Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Супруги
Воронцов (Воронцов-Вельяминов) Георгий (Юрий) Владимирович11.11.1926 г.р.
Дети
Воронцова Вера Георгиевна11.05.1959 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
06.05.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.06.1948
Рождение ребёнка
30.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронцов (Воронцов-Вельяминов) Георгий (Юрий) Владимирович
Рождение ребёнка
08.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронцов (Воронцов-Вельяминов) Георгий (Юрий) Владимирович
Рождение ребёнка
11.05.1959
Дочь: Воронцова Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Воронцов (Воронцов-Вельяминов) Георгий (Юрий) Владимирович
Смерть
06.12.1990