Воронцова (Захарова) Александра Николаевна 06.05.1927 — найти родственников по фамилии на Familio

Воронцова (Захарова) Александра Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 06.05.1927

умерла 06.12.1990, Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Супруги
Воронцов (Воронцов-Вельяминов) Георгий (Юрий) Владимирович11.11.1926 г.р.
Дети
Воронцова Вера Георгиевна11.05.1959 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.06.1948

Муж: Воронцов (Воронцов-Вельяминов) Георгий (Юрий) Владимирович

Рождение ребёнка
30.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронцов (Воронцов-Вельяминов) Георгий (Юрий) Владимирович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Рождение ребёнка
08.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронцов (Воронцов-Вельяминов) Георгий (Юрий) Владимирович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Рождение ребёнка
11.05.1959

Дочь: Воронцова Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Воронцов (Воронцов-Вельяминов) Георгий (Юрий) Владимирович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Смерть
06.12.1990
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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