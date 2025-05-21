Зубенцов Алексей Александрович 02.03.1960 — найти родственников по фамилии на Familio

Зубенцов Алексей Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 02.03.1960

Супруги
Воронцова Вера Георгиевна11.05.1959 г.р.
Дети
Зубенцова Юлия Алексеевна09.08.1985 г.р.
Зубенцов Дмитрий Алексеевич27.05.1987 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.08.1984

Жена: Воронцова Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
09.08.1985

Дочь: Зубенцова Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Воронцова Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
27.05.1987

Сын: Зубенцов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Воронцова Вера Георгиевна

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