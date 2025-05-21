Зубенцов Алексей Александрович
мужской, родился 02.03.1960
Супруги
Воронцова Вера Георгиевна11.05.1959 г.р.
Дети
Зубенцова Юлия Алексеевна09.08.1985 г.р.
Зубенцов Дмитрий Алексеевич27.05.1987 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.08.1984
Рождение ребёнка
09.08.1985
Дочь: Зубенцова Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Воронцова Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
27.05.1987
Сын: Зубенцов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Воронцова Вера Георгиевна