Филиппова Перхурова Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Перхурова Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.2013

Сын: Филиппов Матвей Олегович

Отец ребёнка: Филиппов Олег Григорьевич

Рождение ребёнка
08.11.2014

Дочь: Филиппова Милана Олеговна

Отец ребёнка: Филиппов Олег Григорьевич

Рождение ребёнка
28.05.2023

Сын: Филиппов Константин Олегович

Отец ребёнка: Филиппов Олег Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Олег Григорьевич

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