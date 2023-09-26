Филиппова Перхурова Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.06.2013
Отец ребёнка: Филиппов Олег Григорьевич
Рождение ребёнка
08.11.2014
Дочь: Филиппова Милана Олеговна
Отец ребёнка: Филиппов Олег Григорьевич
Рождение ребёнка
28.05.2023
Сын: Филиппов Константин Олегович
Отец ребёнка: Филиппов Олег Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно