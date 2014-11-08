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Филиппова Милана Олеговна
Филиппова Милана Олеговна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.11.2014
Пол
Женский
Отец
Филиппов Олег Григорьевич
1985 г.р.
Мать
Филиппова Перхурова Татьяна Сергеевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.2014
Отец:
Филиппов Олег Григорьевич
Мать:
Филиппова Перхурова Татьяна Сергеевна
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