Филиппов Олег Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1985
Рождение ребёнка
26.06.2013
Мать ребёнка: Филиппова Перхурова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
08.11.2014
Дочь: Филиппова Милана Олеговна
Мать ребёнка: Филиппова Перхурова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
28.05.2023
Сын: Филиппов Константин Олегович
Мать ребёнка: Филиппова Перхурова Татьяна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно