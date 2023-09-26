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Филиппов Олег Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1985

Отец: Филиппов Григорий Мелентьевич

Мать: Филиппова Екатерина Митрофановна

Рождение ребёнка
26.06.2013

Сын: Филиппов Матвей Олегович

Мать ребёнка: Филиппова Перхурова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
08.11.2014

Дочь: Филиппова Милана Олеговна

Мать ребёнка: Филиппова Перхурова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
28.05.2023

Сын: Филиппов Константин Олегович

Мать ребёнка: Филиппова Перхурова Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Перхурова Татьяна Сергеевна

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