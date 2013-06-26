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Филиппов Матвей Олегович
Филиппов Матвей Олегович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.06.2013
Пол
Мужской
Отец
Филиппов Олег Григорьевич
1985 г.р.
Мать
Филиппова Перхурова Татьяна Сергеевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.2013
Отец:
Филиппов Олег Григорьевич
Мать:
Филиппова Перхурова Татьяна Сергеевна
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