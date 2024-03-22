Шувалова (Воронцова) София Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова (Воронцова) София Михайловна

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

1825

Дата смерти

15.08.1879

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Воронцов Михаил Семёнович

Мать: Воронцова Елизавета Ксаверьевна

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
23.04.1844

Муж: Шувалов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
25.07.1845

Дочь: Воронцова-Дашкова Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Шувалов Андрей Павлович

Парголово, Выборгский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.11.1846

Сын: Шувалов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Шувалов Андрей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.07.1848

Дочь: Балашова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Шувалов Андрей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.07.1850

Сын: Шувалов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Шувалов Андрей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Булычёва Мария Андреевна

Отец ребёнка: Шувалов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
22.10.1857

Сын: Шувалов Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Шувалов Андрей Павлович

Родилась двойня.
Рождение ребёнка
22.10.1857

Сын: Шувалов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Шувалов Андрей Павлович

Родилась двойня.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.08.1879
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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