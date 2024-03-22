Шувалова (Воронцова) София Михайловна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти15.08.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
23.04.1844
Рождение ребёнка
25.07.1845
Дочь: Воронцова-Дашкова Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Шувалов Андрей Павлович
Парголово, Выборгский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.11.1846
Отец ребёнка: Шувалов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
28.07.1848
Дочь: Балашова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Шувалов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
07.07.1850
Отец ребёнка: Шувалов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Булычёва Мария Андреевна
Отец ребёнка: Шувалов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
22.10.1857
Отец ребёнка: Шувалов Андрей Павлович
Родилась двойня.
Рождение ребёнка
22.10.1857
Отец ребёнка: Шувалов Андрей Павлович
Родилась двойня.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.08.1879