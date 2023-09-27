Воронцова (Браницкая) Елизавета Ксаверьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Браницкая) Елизавета Ксаверьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1881

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1819

Муж: Воронцов Михаил Семёнович

Елизавета Ксаверьевна только однажды выезжала за пределы России. Детство и юность провела в деревне и оказалась за границей лишь в 1819. Здесь она встретила графа М.С. Воронцова, за которого вскоре вы... Показать все
Рождение ребёнка
1823

Сын: Воронцов Семён Михайлович

Отец ребёнка: Воронцов Михаил Семёнович

Одесса, Одеська область
Место жительства
1823
Одесса, Одеська область
В связи с назначением Воронцова новороссийским генерал-губернатором, вернулись в Россию.
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Шувалова София Михайловна

Отец ребёнка: Воронцов Михаил Семёнович

Одесса, Одеська область
Место жительства
Около 1832
Одесса, Одеська область
Близкая знакомая А.С.Пушкина. Поэт был глубоко увлечён Воронцовой, посвятил ей ряд стихотворений. В рукописях А.С. Пушкина сохранилось более 30 рисунков с её изображением. Один из современников так оп... Показать все
Место жительства
1838
Одесса, Одеська область
Статс-дама.
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Смерть
1881
Одесса, Одеська область
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