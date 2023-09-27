Воронцова (Браницкая) Елизавета Ксаверьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1819
Елизавета Ксаверьевна только однажды выезжала за пределы России. Детство и юность провела в деревне и оказалась за границей лишь в 1819. Здесь она встретила графа М.С. Воронцова, за которого вскоре вы... Показать все
Рождение ребёнка
1823
Сын: Воронцов Семён Михайлович
Отец ребёнка: Воронцов Михаил Семёнович
Место жительства
1823
В связи с назначением Воронцова новороссийским генерал-губернатором, вернулись в Россию.
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Шувалова София Михайловна
Отец ребёнка: Воронцов Михаил Семёнович
Место жительства
Около 1832
Близкая знакомая А.С.Пушкина. Поэт был глубоко увлечён Воронцовой, посвятил ей ряд стихотворений. В рукописях А.С. Пушкина сохранилось более 30 рисунков с её изображением. Один из современников так оп... Показать все
Место жительства
1838
Статс-дама.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1881