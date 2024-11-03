Салтыков Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1886
Бракосочетание
10.04.1906 ст.
Жена: Салтыкова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.
Сын: Салтыков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Салтыкова Анна Сергеевна
Восприемник
07.07.1908 ст.
Ольга Кузьминична Салтыкова
Рождение ребёнка
07.02.1911 ст.
Сын: Салтыков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Салтыкова Анна Сергеевна
Восприемник
09.03.1912
Александра Васильевна Салтыкова
Рождение ребёнка
12.10.1913 ст.
Дочь: (Салтыкова) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Салтыкова Анна Сергеевна
Восприемник
30.03.1915 ст.
Иван Кузьмич Салтыков
Восприемник
19.01.1917 ст.
Ксения Кузьминична (Салтыкова) Авдеева
Рождение ребёнка
27.10.1920
Дочь: (Салтыкова) Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Салтыкова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
23.11.1923
Мать ребёнка: Салтыкова Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Перемиловское кладбище, Москва и МО