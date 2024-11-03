Салтыков Михаил Сергеевич Около 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Салтыков Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Салтыков Сергей Алексеевич

Мать: Салтыкова Ксения Филипповна

Бракосочетание
10.04.1906 ст.

Жена: Салтыкова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.

Сын: Салтыков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Салтыкова Анна Сергеевна

Восприемник
07.07.1908 ст.
Ольга Кузьминична Салтыкова
Рождение ребёнка
07.02.1911 ст.

Сын: Салтыков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Салтыкова Анна Сергеевна

Восприемник
09.03.1912
Александра Васильевна Салтыкова
Рождение ребёнка
12.10.1913 ст.

Дочь: (Салтыкова) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Салтыкова Анна Сергеевна

Восприемник
30.03.1915 ст.
Иван Кузьмич Салтыков
Восприемник
19.01.1917 ст.
Ксения Кузьминична (Салтыкова) Авдеева
Рождение ребёнка
27.10.1920

Дочь: (Салтыкова) Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Салтыкова Анна Сергеевна

Торговцево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
23.11.1923

Сын: Салтыков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Салтыкова Анна Сергеевна

Торговцево, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Перемиловское кладбище, Москва и МО

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