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Салтыков Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

?.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Салтыков Михаил Сергеевич

Мать: Салтыкова Анна Сергеевна

Призыв на военную службу
17.10.1941
Дмитровский РВК Московской области, Москва и МО
Военная награда
03.10.1944
Медаль "За отвагу" https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie22998596/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D74da676a7a1c624b460e7e6c056b557cv1%26place_birth%3DТоргов... Показать все
Смерть
?.02.1945
Причина смерти: пропал без вести
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