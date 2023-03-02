Салтыков Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти?.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Призыв на военную службу
17.10.1941
Дмитровский РВК Московской области, Москва и МО
Военная награда
03.10.1944
Медаль "За отвагу" https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie22998596/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D74da676a7a1c624b460e7e6c056b557cv1%26place_birth%3DТоргов... Показать все
Смерть
?.02.1945
Причина смерти: пропал без вести