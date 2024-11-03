Салтыкова Ксения Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1884 ст.
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Салтыков Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Салтыков Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
28.10.1887 ст.
Сын: Салтыков Кузьма Сергеевич
Отец ребёнка: Салтыков Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Салтыков Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
27.09.1896 ст.
Дочь: (Салтыкова) Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Салтыков Сергей Алексеевич
Смерть
Неизвестно