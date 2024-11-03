Салтыкова Ксения Филипповна Около 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Салтыкова Ксения Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Филипп

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1884 ст.

Муж: Салтыков Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Салтыков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Салтыков Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
28.10.1887 ст.

Сын: Салтыков Кузьма Сергеевич

Отец ребёнка: Салтыков Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Салтыков Семен Сергеевич

Отец ребёнка: Салтыков Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
27.09.1896 ст.

Дочь: (Салтыкова) Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Салтыков Сергей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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