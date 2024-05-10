Дешевов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1839 ст.
Дата смерти05.03.1894 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Социальная сеть города Пушкин. | История Царского села в лицах | https://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/deshevovy.html | Дешевовы
Работа или профессия
Неизвестно
Горный инженер
Образование
С 1844 по 1851
Образовательное учреждение: Институт корпуса горных инженеров (Горный институт)
Работа или профессия
1859
помощник управляющего медноплавильным отделом | Место работы: Петербургский Монетный Двор | Должность: помощник управляющего медноплавильным отделом | Следующая должность - помощник управляющего лабор... Показать все
Бракосочетание
До 1863
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Дешевова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Дешевова (Смирнова) Софья Степановна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Дешевов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Дешевова (Смирнова) Софья Степановна
Работа или профессия
1872
Заведующий гальванопластической мастерской | Место работы: Экспедиции заготовления государственных бумаг | Должность: Заведующий гальванопластической мастерской
Бракосочетание
1880
Рождение ребёнка
30.10.1880 ст.
Сын: Дешевов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Дешевова (Лосева) Анна Константиновна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Дешевов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Дешевова (Лосева) Анна Константиновна
Рождение ребёнка
11.02.1889 ст.
Сын: Дешевов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Дешевова (Лосева) Анна Константиновна
Смерть
05.03.1894 ст.
г. Царское Село, Российская империя
Похоронен на кладбище с. Большое Кузьмино (Кузьминское кладбище), близ Царского Села.