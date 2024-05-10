Дешевов Михаил Михайлович 01.10.1839 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дешевов Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1839 ст.

Дата смерти

05.03.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Социальная сеть города Пушкин. | История Царского села в лицах | https://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/deshevovy.html | Дешевовы
Работа или профессия
Неизвестно
Горный инженер
Образование
С 1844 по 1851
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Институт корпуса горных инженеров (Горный институт)
Работа или профессия
1859
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
помощник управляющего медноплавильным отделом | Место работы: Петербургский Монетный Двор | Должность: помощник управляющего медноплавильным отделом | Следующая должность - помощник управляющего лабор... Показать все
Бракосочетание
До 1863

Жена: Дешевова (Смирнова) Софья Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Дешевова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Дешевова (Смирнова) Софья Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1865

Сын: Дешевов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Дешевова (Смирнова) Софья Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
1872
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Заведующий гальванопластической мастерской | Место работы: Экспедиции заготовления государственных бумаг | Должность: Заведующий гальванопластической мастерской
Бракосочетание
1880

Жена: Дешевова (Лосева) Анна Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.10.1880 ст.

Сын: Дешевов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Дешевова (Лосева) Анна Константиновна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Дешевов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Дешевова (Лосева) Анна Константиновна

Рождение ребёнка
11.02.1889 ст.

Сын: Дешевов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Дешевова (Лосева) Анна Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.03.1894 ст.
г. Царское Село, Российская империя
Похоронен на кладбище с. Большое Кузьмино (Кузьминское кладбище), близ Царского Села.

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