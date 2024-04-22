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Дешевова Наталья Михайловна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1863

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Дешевов Михаил Михайлович

Мать: Дешевова Софья Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1879
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