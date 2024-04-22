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Дешевова Наталья Михайловна
Дешевова Наталья Михайловна
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
1863
Дата смерти
1879
Пол
Женский
Отец
Дешевов Михаил Михайлович
1839 г.р.
Мать
Дешевова (Смирнова) Софья Степановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец:
Дешевов Михаил Михайлович
Мать:
Дешевова Софья Степановна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1879
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