Дешевова (Лосева) Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1880
Рождение ребёнка
30.10.1880 ст.
Сын: Дешевов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Дешевов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Дешевов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Дешевов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
11.02.1889 ст.
Сын: Дешевов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Дешевов Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно