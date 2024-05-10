Дешевова (Лосева) Анна Константиновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дешевова (Лосева) Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1880

Муж: Дешевов Михаил Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.10.1880 ст.

Сын: Дешевов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Дешевов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Дешевов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Дешевов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
11.02.1889 ст.

Сын: Дешевов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Дешевов Михаил Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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