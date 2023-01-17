Инякина Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инякина Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785 или 1786

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 или 1788 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 или 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805 или 1806

Сын: Инякин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Инякин Кузьма Иванович

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 1806

Муж: Инякин Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
1811 или 1812

Сын: Инякин Иуда (Юда) Кузьмич

Отец ребёнка: Инякин Кузьма Иванович

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1814 или 1815

Дочь: Василиса Кузьминична

Отец ребёнка: Инякин Кузьма Иванович

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1817 или 1818

Сын: Инякин Зот Кузьмич

Отец ребёнка: Инякин Кузьма Иванович

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1821 или 1822

Сын: Инякин Сидор Кузьмич

Отец ребёнка: Инякин Кузьма Иванович

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Между 1834 и 1850
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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