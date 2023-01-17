Инякина Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785 или 1786
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1785 или 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805 или 1806
Отец ребёнка: Инякин Кузьма Иванович
Бракосочетание
До 1806
Рождение ребёнка
1811 или 1812
Сын: Инякин Иуда (Юда) Кузьмич
Отец ребёнка: Инякин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1814 или 1815
Дочь: Василиса Кузьминична
Отец ребёнка: Инякин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1817 или 1818
Сын: Инякин Зот Кузьмич
Отец ребёнка: Инякин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1821 или 1822
Сын: Инякин Сидор Кузьмич
Отец ребёнка: Инякин Кузьма Иванович
Смерть
Между 1834 и 1850
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область